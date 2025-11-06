Programvareingeniør-kompensasjon in Warsaw Metropolitan Area hos SoftServe varierer fra PLN 140K per year for L2 til PLN 272K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Warsaw Metropolitan Area utgjør totalt PLN 265K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SoftServes totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
