SoftServe Programvareingeniør Lønninger i Warsaw Metropolitan Area

Programvareingeniør-kompensasjon in Warsaw Metropolitan Area hos SoftServe varierer fra PLN 140K per year for L2 til PLN 272K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Warsaw Metropolitan Area utgjør totalt PLN 265K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SoftServes totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå Legg til komp Sammenlign nivåer

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus L1 ( Inngangsnivå ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN 140K PLN 138K PLN 0 PLN 2.3K L3 PLN 236K PLN 236K PLN 0 PLN 0 L4 PLN 272K PLN 272K PLN 0 PLN 0 Vis 1 flere nivåer

Siste lønnsrapporter

