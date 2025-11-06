Programvareingeniør-kompensasjon in Mexico hos SoftServe varierer fra MX$710K per year for L2 til MX$891K per year for L3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Mexico utgjør totalt MX$657K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SoftServes totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
