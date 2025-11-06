Selskapskatalog
SoftServe
SoftServe Programvareingeniør Lønninger i Mexico

Programvareingeniør-kompensasjon in Mexico hos SoftServe varierer fra MX$710K per year for L2 til MX$891K per year for L3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Mexico utgjør totalt MX$657K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SoftServes totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
(Inngangsnivå)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos SoftServe?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos SoftServe in Mexico ligger på en årlig totalkompensasjon på MXMX$26,187,808. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos SoftServe for Programvareingeniør rollen in Mexico er MXMX$18,847,734.

