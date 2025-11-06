SoftServe Programvareingeniør Lønninger i Lviv Metropolitan Area

Programvareingeniør-kompensasjon in Lviv Metropolitan Area hos SoftServe varierer fra UAH 551K per year for L1 til UAH 2.14M per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Lviv Metropolitan Area utgjør totalt UAH 2M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SoftServes totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus L1 ( Inngangsnivå ) UAH 551K UAH 551K UAH 0 UAH 0 L2 UAH 1.19M UAH 1.18M UAH 584.4 UAH 0 L3 UAH 2.54M UAH 2.54M UAH 0 UAH 0 L4 UAH 2.14M UAH 2.14M UAH 0 UAH 7K Vis 1 flere nivåer

Siste lønnsrapporter

