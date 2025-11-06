Programvareingeniør-kompensasjon in Krakow Metropolitan Area hos SoftServe varierer fra PLN 191K per year for L2 til PLN 309K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Krakow Metropolitan Area utgjør totalt PLN 246K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SoftServes totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
