SoftServe
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

  • Krakow Metropolitan Area

SoftServe Programvareingeniør Lønninger i Krakow Metropolitan Area

Programvareingeniør-kompensasjon in Krakow Metropolitan Area hos SoftServe varierer fra PLN 191K per year for L2 til PLN 309K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Krakow Metropolitan Area utgjør totalt PLN 246K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SoftServes totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
(Inngangsnivå)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos SoftServe?

Inkluderte stillinger

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

DevOps-ingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos SoftServe in Krakow Metropolitan Area ligger på en årlig totalkompensasjon på PLN 341,010. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos SoftServe for Programvareingeniør rollen in Krakow Metropolitan Area er PLN 246,059.

