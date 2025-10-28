Selskapskatalog
Softeq
Softeq Forretningsanalytiker Lønninger

Forretningsanalytiker-mediankompensasjonspakken in Poland hos Softeq utgjør totalt PLN 221K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Softeqs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Median Pakke
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Totalt per år
PLN 221K
Nivå
Senior
Grunnlønn
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År i selskapet
5 År
Års erfaring
8 År
Hva er karrierenivåene hos Softeq?
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsanalytiker hos Softeq in Poland ligger på en årlig totalkompensasjon på PLN 306,675. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Softeq for Forretningsanalytiker rollen in Poland er PLN 221,160.

