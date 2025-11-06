Selskapskatalog
SoftBank
SoftBank Programvareingeniør Lønninger i Greater Tokyo Area

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Greater Tokyo Area hos SoftBank utgjør totalt ¥5.89M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SoftBanks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Median Pakke
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Totalt per år
¥5.89M
Nivå
L3
Grunnlønn
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥2.54M
År i selskapet
4 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos SoftBank?
Block logo
+¥8.64M
Robinhood logo
+¥13.25M
Stripe logo
+¥2.98M
Datadog logo
+¥5.21M
Verily logo
+¥3.28M
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos SoftBank in Greater Tokyo Area ligger på en årlig totalkompensasjon på ¥14,567,298. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos SoftBank for Programvareingeniør rollen in Greater Tokyo Area er ¥3,573,168.

