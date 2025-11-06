Selskapskatalog
Soft Robotics
Soft Robotics Programvareingeniør Lønninger i Greater Boston Area

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Greater Boston Area hos Soft Robotics utgjør totalt $195K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Soft Roboticss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Median Pakke
company icon
Soft Robotics
Senior Principal Software Engineer
Bedford, MA
Totalt per år
$195K
Nivå
-
Grunnlønn
$182K
Stock (/yr)
$13K
Bonus
$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
15 År
Hva er karrierenivåene hos Soft Robotics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Soft Robotics in Greater Boston Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $280,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Soft Robotics for Programvareingeniør rollen in Greater Boston Area er $182,000.

