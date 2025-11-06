Selskapskatalog
Socure
  • Lønninger
  • Datavitenskaper

  • Alle Datavitenskaper lønninger

  • New York City Area

Socure Datavitenskaper Lønninger i New York City Area

Datavitenskaper-mediankompensasjonspakken in New York City Area hos Socure utgjør totalt $210K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Socures totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Median Pakke
company icon
Socure
Data Scientist
New York, NY
Totalt per år
$210K
Nivå
Lead Data Scientist
Grunnlønn
$210K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Socure?
+$58K
+$58K
+$89K
+$89K
+$20K
+$20K
+$35K
+$35K
+$22K
+$22K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Socure er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskaper hos Socure in New York City Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $218,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Socure for Datavitenskaper rollen in New York City Area er $160,000.

Andre ressurser