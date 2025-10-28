Programvareutviklingsleder-kompensasjon in India hos Societe Generale varierer fra ₹6.62M per year for L3 til ₹6.93M per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹5M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Societe Generales totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
Ingen lønninger funnet
