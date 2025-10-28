Programvareingeniør-kompensasjon in India hos Societe Generale varierer fra ₹1.69M per year for L1 til ₹2.69M per year for L7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹1.96M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Societe Generales totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
