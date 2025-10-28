Selskapskatalog
Societe Generale
  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • Alle Produktdesigner lønninger

Societe Generale Produktdesigner Lønninger

Produktdesigner-kompensasjon in France hos Societe Generale utgjør totalt €49.5K per year for L3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in France utgjør totalt €49.1K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Societe Generales totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€49.5K
€49.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Bidra
Hva er karrierenivåene hos Societe Generale?

Inkluderte stillinger

UX-designer

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesigner hos Societe Generale in France ligger på en årlig totalkompensasjon på €63,738. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Societe Generale for Produktdesigner rollen in France er €42,366.

Andre ressurser