Datavitenskaper-kompensasjon in France hos Societe Generale varierer fra €41.3K per year for L1 til €31.1K per year for L3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in France utgjør totalt €44.5K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Societe Generales totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer (/yr) Bonus L1 €41.3K €38.5K €0 €2.8K L2 € -- € -- € -- € -- L3 €31.1K €29.4K €0 €1.7K L4 € -- € -- € -- € -- Vis 3 flere nivåer

Selskap Lokasjon | Dato Nivånavn Merkelapp År med Erfaring Totalt / I Selskapet Total Kompensasjon ( EUR ) Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus Ingen lønninger funnet

Hva er opptjeningsplanen hos Societe Generale ?

