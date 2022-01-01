Selskapskatalog
Snowflake
Snowflake Lønninger

Snowflakes lønn varierer fra $37,476 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $979,200 for en Datavitenskap-leder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Snowflake. Sist oppdatert: 11/17/2025

Programvareingeniør
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler

Produksjon Programvareutvikler

Salg
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Salgsutviklingsrepresentant

Kontosjef

Løsningsarkitekt
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Dataarkitekt

Skysikkerhetsarkitekt

Produktleder
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Programvareutviklingsleder
M3 $616K
M4 $769K
Salgsingeniør
IC3 $303K
IC4 $297K
Teknisk programleder
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Datavitenskaper
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Produktdesigner
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX-designer

Finansanalytiker
Median $118K
Personalavdeling
Median $185K
Rekrutterer
Median $170K

Talent Sourcer

Regnskapsfører
Median $226K

Teknisk Regnskapsfører

Forretningsanalytiker
Median $155K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $256K
Juridisk
Median $210K
Prosjektleder
Median $300K
Cybersikkerhetsanalytiker
Median $105K
Programleder
Median $240K
Forretningsoperasjoner
$370K
Forretningsoperasjonsleder
$784K
Forretningsutvikling
$289K
Kundeservice
$37.5K
Dataanalytiker
$210K
Datavitenskap-leder
$979K
Grafisk designer
$623K
Markedsføring
$174K
Markedsføringsoperasjoner
$121K
Personaloperasjoner
$194K
Inntektsoperasjoner
$480K
Teknisk kundeansvarlig
$134K
Teknisk forfatter
$303K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Snowflake er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Snowflake er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Snowflake er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Snowflake er Datavitenskap-leder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $979,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Snowflake er $290,692.

Andre ressurser