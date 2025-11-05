Selskapskatalog
Snap
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

  • San Francisco Bay Area

Snap Programvareingeniør Lønninger i San Francisco Bay Area

Programvareingeniør-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos Snap varierer fra $208K per year for L3 til $927K per year for L7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $410K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Snaps totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L3
Software Engineer(Inngangsnivå)
$208K
$139K
$59.2K
$9.6K
L4
$412K
$198K
$214K
$0
L5
$570K
$247K
$323K
$347
L6
Staff Software Engineer
$758K
$281K
$443K
$34.1K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

100%

ÅR 1

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:

  • 100% opptjenes i 1st-ÅR (8.33% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (2.77% månedlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (2.77% månedlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (2.77% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÅR 1

33%

ÅR 2

13%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 54% opptjenes i 1st-ÅR (4.50% månedlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (2.75% månedlig)

  • 13% opptjenes i 3rd-ÅR (1.08% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Inkluderte stillinger

Mobil Programvareutvikler

Maskinlæringsingeniør

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Nettverksingeniør

Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler

Produksjon Programvareutvikler

Sikkerhets Programvareutvikler

Virtuell Virkelighet Programvareutvikler

Forskningsviter

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Snap in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $926,857. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Snap for Programvareingeniør rollen in San Francisco Bay Area er $425,000.

