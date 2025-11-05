Selskapskatalog
Salg-mediankompensasjonspakken in United Kingdom hos Snap utgjør totalt £110K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Snaps totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Snap
Account Manager
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£76.6K
Nivå
L4
Grunnlønn
£67.2K
Stock (/yr)
£9.4K
Bonus
£0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
8 År
Hva er karrierenivåene hos Snap?
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

100%

ÅR 1

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:

  • 100% opptjenes i 1st-ÅR (8.33% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (2.77% månedlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (2.77% månedlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (2.77% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÅR 1

33%

ÅR 2

13%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 54% opptjenes i 1st-ÅR (4.50% månedlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (2.75% månedlig)

  • 13% opptjenes i 3rd-ÅR (1.08% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Kontosjef

Kontoleder

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Salg hos Snap in United Kingdom ligger på en årlig totalkompensasjon på £201,890. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Snap for Salg rollen in United Kingdom er £76,617.

