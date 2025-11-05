Salg-mediankompensasjonspakken in Greater London Area hos Snap utgjør totalt £110K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Snaps totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
100%
ÅR 1
Hos Snap er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:
100% opptjenes i 1st-ÅR (8.33% månedlig)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (2.77% månedlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (2.77% månedlig)
33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (2.77% månedlig)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Snap er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ÅR 1
33%
ÅR 2
13%
ÅR 3
Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
54% opptjenes i 1st-ÅR (4.50% månedlig)
33% opptjenes i 2nd-ÅR (2.75% månedlig)
13% opptjenes i 3rd-ÅR (1.08% månedlig)
Monthly vesting, no 1 year cliff
