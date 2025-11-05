Selskapskatalog
Snap Programleder Lønninger i Greater Los Angeles Area

Programleder-mediankompensasjonspakken in Greater Los Angeles Area hos Snap utgjør totalt $242K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Snaps totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Snap
Program Manager
Los Angeles, CA
Totalt per år
$242K
Nivå
L4
Grunnlønn
$172K
Stock (/yr)
$70K
Bonus
$0
År i selskapet
6 År
Års erfaring
8 År
Hva er karrierenivåene hos Snap?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

100%

ÅR 1

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:

  • 100% opptjenes i 1st-ÅR (8.33% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (2.77% månedlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (2.77% månedlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (2.77% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÅR 1

33%

ÅR 2

13%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 54% opptjenes i 1st-ÅR (4.50% månedlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (2.75% månedlig)

  • 13% opptjenes i 3rd-ÅR (1.08% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programleder hos Snap in Greater Los Angeles Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $279,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Snap for Programleder rollen in Greater Los Angeles Area er $242,000.

