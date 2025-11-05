Snap Datavitenskaper Lønninger i Greater Los Angeles Area

Datavitenskaper-kompensasjon in Greater Los Angeles Area hos Snap varierer fra $193K per year for L3 til $511K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Los Angeles Area utgjør totalt $450K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Snaps totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå Legg til komp Sammenlign nivåer

Siste lønnsrapporter

Selskap Lokasjon | Dato Nivånavn Merkelapp År med Erfaring Totalt / I Selskapet Total Kompensasjon ( USD ) Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus

Opptjeningsplan Hovedplan Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 100 % ÅR 1 Aksjetype RSU Hos Snap er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan: 100 % opptjenes i 1st - ÅR ( 8.33 % månedlig ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % ÅR 1 33.3 % ÅR 2 33.3 % ÅR 3 Aksjetype RSU Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan: 33.3 % opptjenes i 1st - ÅR ( 2.77 % månedlig )

33.3 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 2.77 % månedlig )

33.3 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 2.77 % månedlig ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Snap er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedlig ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % ÅR 1 33 % ÅR 2 13 % ÅR 3 Aksjetype RSU Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan: 54 % opptjenes i 1st - ÅR ( 4.50 % månedlig )

33 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 2.75 % månedlig )

13 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 1.08 % månedlig ) Monthly vesting, no 1 year cliff

Hva er opptjeningsplanen hos Snap ?

