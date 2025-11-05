Selskapskatalog
Snap
Den gjennomsnittlige Dataanalytiker totalkompensasjonen in Greater Los Angeles Area hos Snap varierer fra $130K til $190K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Snaps totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$150K - $171K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$130K$150K$171K$190K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

100%

ÅR 1

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:

  • 100% opptjenes i 1st-ÅR (8.33% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (2.77% månedlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (2.77% månedlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (2.77% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÅR 1

33%

ÅR 2

13%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 54% opptjenes i 1st-ÅR (4.50% månedlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (2.75% månedlig)

  • 13% opptjenes i 3rd-ÅR (1.08% månedlig)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataanalytiker hos Snap in Greater Los Angeles Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $189,980. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Snap for Dataanalytiker rollen in Greater Los Angeles Area er $130,410.

Andre ressurser