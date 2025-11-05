Selskapskatalog
Smith+Nephew
Smith+Nephew Maskiningeniør Lønninger i Pittsburgh Area

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Smith+Nephews totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Hva er karrierenivåene hos Smith+Nephew?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Maskiningeniør hos Smith+Nephew in Pittsburgh Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $132,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Smith+Nephew for Maskiningeniør rollen in Pittsburgh Area er $102,000.

