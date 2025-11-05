Selskapskatalog
Smartsheet
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

  • United Kingdom

Smartsheet Programvareingeniør Lønninger i United Kingdom

Programvareingeniør-kompensasjon in United Kingdom hos Smartsheet varierer fra £63K per year for SE I til £160K per year for Senior SE II. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United Kingdom utgjør totalt £82K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Smartsheets totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
SE I
(Inngangsnivå)
£63K
£49.1K
£9.7K
£4.2K
SE II
£74.8K
£52.9K
£18K
£3.8K
Senior SE I
£113K
£79.1K
£26.3K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.1K
£72.9K
£6.2K
Vis 2 flere nivåer
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Smartsheet er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Smartsheet er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 34% opptjenes i 3rd-ÅR (8.50% kvartalsvis)



Inkluderte stillinger

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Smartsheet in United Kingdom ligger på en årlig totalkompensasjon på £180,880. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Smartsheet for Programvareingeniør rollen in United Kingdom er £75,363.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Smartsheet

Andre ressurser