Programvareingeniør-kompensasjon in India hos Smartsheet utgjør totalt ₹5.48M per year for Senior SE I. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹5.08M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Smartsheets totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
SE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Smartsheet er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
34%
ÅR 3
Hos Smartsheet er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)
33% opptjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)
34% opptjenes i 3rd-ÅR (8.50% kvartalsvis)
