SmartRecruiters Lønninger

SmartRecruiterss lønnsområde varierer fra $42,339 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $118,854 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i SmartRecruiters.

$160K

Programvareingeniør
Median $42.3K
Programvareingeniørsjef
Median $119K
Dataanalytiker
$64.8K

Produktdesigner
$53K
Produktdesignsjef
$103K
Produktsjef
$94.9K
FAQ

The highest paying role reported at SmartRecruiters is Programvareingeniørsjef with a yearly total compensation of $118,854. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SmartRecruiters is $79,860.

