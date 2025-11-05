Selskapskatalog

Løsningsarkitekt-mediankompensasjonspakken in Canada hos Slalom Build utgjør totalt CA$143K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Slalom Builds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$143K
Nivå
L5
Grunnlønn
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$2K
År i selskapet
7 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Slalom Build?
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Løsningsarkitekt hos Slalom Build in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$176,921. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Slalom Build for Løsningsarkitekt rollen in Canada er CA$166,102.

Andre ressurser