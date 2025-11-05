Programvareingeniør-kompensasjon in Greater Chicago Area hos Slalom Build varierer fra $97.4K per year for Engineer til $189K per year for Senior Architect. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Chicago Area utgjør totalt $140K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Slalom Builds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
