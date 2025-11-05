Programvareingeniør-kompensasjon in Canada hos Slalom Build varierer fra CA$101K per year for Engineer til CA$139K per year for Architect. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Canada utgjør totalt CA$109K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Slalom Builds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
