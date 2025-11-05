Selskapskatalog
Skydio
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

  • San Francisco Bay Area

Skydio Programvareingeniør Lønninger i San Francisco Bay Area

Programvareingeniør-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos Skydio utgjør totalt $223K per year for Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $189K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Skydios totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer
(Inngangsnivå)
$223K
$165K
$58.3K
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Skydio er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Inkluderte stillinger

Fullstack Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Skydio in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $328,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Skydio for Programvareingeniør rollen in San Francisco Bay Area er $200,000.

