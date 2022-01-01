Selskapskatalog
Similarweb
Similarweb Lønninger

Similarwebs lønn varierer fra $65,553 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $204,000 for en Ledelsesrådgiver på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Similarweb. Sist oppdatert: 9/2/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $111K

Dataingeniør

Dataforsker
Median $112K
Produktleder
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Dataanalytiker
Median $65.6K
Programvareutviklingsleder
Median $133K
Forretningsanalytiker
$76.1K
Grafisk designer
$96K
Ledelsesrådgiver
$204K
Markedsføring
$77K
Produktdesigner
$201K
Salg
$96.1K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Similarweb er Ledelsesrådgiver at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $204,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Similarweb er $100,412.

