Selskapsoversikt
Signode
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Signode Lønninger

Signodes lønnsområde varierer fra $14,262 i total kompensasjon årlig for Cybersikkerhetsanalytiker i nedre ende til $119,207 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Signode. Sist oppdatert: 8/21/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Regnskapsfører
$56.8K
Cybersikkerhetsanalytiker
$14.3K
Løsningsarkitekt
$119K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

El puesto con el salario más alto reportado en Signode es Løsningsarkitekt at the Common Range Average level con una compensación total anual de $119,207. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Signode es $56,769.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Signode

Relaterte selskaper

  • SoFi
  • Coinbase
  • Spotify
  • PayPal
  • Snap
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser