Sigma Software Lønninger

Sigma Softwares lønnsområde varierer fra $8,358 i total kompensasjon årlig for Rekrutterer i nedre ende til $89,550 for Sivilingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Sigma Software. Sist oppdatert: 8/22/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $79.9K

Backend programvareingeniør

Sivilingeniør
$89.6K
Produktsjef
$72.4K

Rekrutterer
$8.4K
Løsningsarkitekt
$62.4K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Sigma Software er Sivilingeniør at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $89,550. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Sigma Software er $72,360.

