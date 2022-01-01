SiFive Lønninger

SiFives lønnsområde varierer fra $61,777 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $198,990 for Elektroingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i SiFive . Sist oppdatert: 8/22/2025