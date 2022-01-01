Selskapsoversikt
SiFive
SiFive Lønninger

SiFives lønnsområde varierer fra $61,777 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $198,990 for Elektroingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i SiFive. Sist oppdatert: 8/22/2025

$160K

Maskinvareingeniør
Median $79K
Programvareingeniør
Median $61.8K
Elektroingeniør
$199K

Teknisk forfatter
$92.5K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos SiFive er Options underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

FAQ

The highest paying role reported at SiFive is Elektroingeniør at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $198,990. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SiFive is $85,747.

