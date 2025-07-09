Selskapsoversikt
Siemens Plm Software
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Siemens Plm Software Lønninger

Siemens Plm Softwares lønnsområde varierer fra $45,792 i total kompensasjon årlig for Maskinvareingeniør i nedre ende til $221,100 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Siemens Plm Software. Sist oppdatert: 8/22/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Median $120K

Full-stack programvareingeniør

Maskinvareingeniør
$45.8K
Maskinteknisk ingeniør
$65.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Produktsjef
$221K
Programsjef
$183K
Salg
$159K
Programvareingeniørsjef
$204K
Løsningsarkitekt
$164K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

El rol con mayor salario reportado en Siemens Plm Software es Produktsjef at the Common Range Average level con una compensación total anual de $221,100. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Siemens Plm Software es $161,308.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Siemens Plm Software

Relaterte selskaper

  • SoFi
  • Pinterest
  • Stripe
  • Spotify
  • Intuit
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser