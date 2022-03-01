Selskapskatalog
Shopmonkey Lønninger

Shopmonkeys lønn varierer fra $120,600 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $299,088 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Shopmonkey. Sist oppdatert: 9/19/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Forretningsoperasjoner
$176K
Produktdesigner
$121K
Salg
$141K

Programvareutvikler
$145K
Programvareutviklingsleder
$299K
Ofte stilte spørsmål

Самая высокооплачиваемая позиция в Shopmonkey — Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $299,088. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Shopmonkey составляет $145,270.

