Selskapskatalog
Shopee
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Shopee Lønninger

Shopees lønn varierer fra $13,594 i total kompensasjon per år for en Forretningsutvikling på laveste nivå til $231,746 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Shopee. Sist oppdatert: 9/19/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Frontend Programvareingeniør

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

AI Ingeniør

Produktleder
Median $74.9K
Dataanalytiker
Median $57K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Forretningsanalytiker
Median $75.8K
Forretningsutvikling
Median $13.6K
Dataforsker
Median $91.2K
Produktdesigner
Median $49.1K
Teknisk programleder
Median $74.8K

Teknisk Prosjekt Manager

Personalavdeling
Median $54.8K
Finansanalytiker
Median $60K
Markedsføring
Median $44.5K
Prosjektleder
Median $38.7K
Rekrutterer
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Regnskapsfører
$49.8K
Forretningsoperasjoner
$46.9K
Forretningsoperasjonsleder
$44.7K
Geologisk ingeniør
$174K
Grafisk designer
$71.2K
Informasjonsteknolog (IT)
$44.2K
Juridisk
$98K
Salg
$41.3K
Programvareutviklingsleder
$225K
UX-forsker
$102K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Shopee er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Shopee er Programvareutvikler at the Senior Expert Software Engineer level med en årlig totalkompensasjon på $231,746. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Shopee er $70,340.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Shopee

Relaterte selskaper

  • Latham & Watkins
  • Virgin
  • Fresenius
  • Vanguard
  • Northwestern Mutual
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser