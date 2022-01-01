Shopee Lønninger

Shopees lønn varierer fra $13,594 i total kompensasjon per år for en Forretningsutvikling på laveste nivå til $231,746 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Shopee . Sist oppdatert: 9/19/2025