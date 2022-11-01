Selskapskatalog
ShopBack
ShopBack Lønninger

ShopBacks lønn varierer fra $15,900 i total kompensasjon per år for en UX-forsker på laveste nivå til $388,746 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ShopBack. Sist oppdatert: 9/19/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $54.4K
Produktleder
Median $120K
Forretningsanalytiker
$44.3K

Forretningsutvikling
$50.7K
Markedsføring
$49K
Produktdesigner
$74.4K
Programvareutviklingsleder
$389K
UX-forsker
$15.9K
Opptjeningsplan

5%

ÅR 1

25%

ÅR 2

70%

ÅR 3

Hos ShopBack er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 5% opptjenes i 1st-ÅR (5.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 70% opptjenes i 3rd-ÅR (70.00% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos ShopBack er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $388,746. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ShopBack er $52,503.

