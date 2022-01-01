Selskapskatalog
Shipt Lønninger

Shipts lønn varierer fra $41,078 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $362,875 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Shipt. Sist oppdatert: 9/19/2025

$160K

Programvareutvikler
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Backend Programvareingeniør

Dataforsker
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Produktleder
Median $147K

Produktdesigner
Median $110K

UX Designer

Programvareutviklingsleder
Median $195K
Regnskapsfører
$128K
Forretningsanalytiker
$76.9K
Kundeservice
$41.1K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $88.2K
Produktdesignleder
$201K
Programleder
$167K
Cybersikkerhetsanalytiker
Median $170K
Løsningsarkitekt
$99.1K
Teknisk programleder
$121K
UX-forsker
$162K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Shipt er Dataforsker at the L5 level med en årlig totalkompensasjon på $362,875. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Shipt er $152,898.

Andre ressurser