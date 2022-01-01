Selskapskatalog
Shipsy
Shipsy Lønninger

Shipsys lønn varierer fra $16,858 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $24,178 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Shipsy. Sist oppdatert: 9/18/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $24.2K
Kundeservice
$16.9K
Produktleder
$22.2K

Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Shipsy er Programvareutvikler med en årlig totalkompensasjon på $24,178. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Shipsy er $22,163.

