Selskapskatalog
Shiprocket
Shiprocket Lønninger

Shiprockets lønn varierer fra $6,676 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $65,083 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Shiprocket. Sist oppdatert: 9/18/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $21K

Backend Programvareingeniør

Produktleder
Median $29.9K
Personalavdeling
$45.5K

Produktdesigner
$6.7K
Programvareutviklingsleder
$65.1K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Shiprocket er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $65,083. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Shiprocket er $29,859.

