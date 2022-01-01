Selskapskatalog
Shippo Lønninger

Shippos lønn varierer fra $94,525 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $326,360 for en Forretningsoperasjoner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Shippo. Sist oppdatert: 9/18/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $180K

Backend Programvareingeniør

Programvareutviklingsleder
Median $220K
Forretningsoperasjoner
$326K

Forretningsoperasjonsleder
$198K
Juridisk
$171K
Produktdesigner
$196K
Produktleder
$196K
Rekrutterer
$94.5K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Shippo er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Shippo is Forretningsoperasjoner at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $326,360. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shippo is $196,015.

