ShipMonk
ShipMonk Lønninger

ShipMonks medianlønn er $208,035 for en Produktleder . Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ShipMonk. Sist oppdatert: 11/30/2025

Produktleder
$208K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos ShipMonk er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $208,035. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ShipMonk er $208,035.

Andre ressurser

