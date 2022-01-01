Selskapskatalog
ShipBob
ShipBob Lønninger

ShipBobs lønn varierer fra $24,430 i total kompensasjon per år for en Datavitenskaper på laveste nivå til $215,321 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ShipBob. Sist oppdatert: 11/30/2025

Programvareingeniør
Median $171K
Forretningsanalytiker
$142K
Datavitenskaper
$24.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Produktdesigner
$149K
Produktleder
Median $115K
Prosjektleder
$59.2K
Salg
$214K
Programvareutviklingsleder
$193K
Løsningsarkitekt
$215K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos ShipBob er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $215,321. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ShipBob er $149,250.

