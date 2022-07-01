Selskapskatalog
Shinola
Shinola Lønninger

Shinolas medianlønn er $49,572 for en Salg . Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Shinola. Sist oppdatert: 11/30/2025

Salg
$49.6K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Shinola er Salg at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $49,572. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Shinola er $49,572.

Andre ressurser

