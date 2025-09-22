Selskapskatalog
Shiftsmart
Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in United States hos Shiftsmart utgjør totalt $225K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Shiftsmarts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Median Pakke
company icon
Shiftsmart
Software Engineer
New York, NY
Totalt per år
$225K
Nivå
-
Grunnlønn
$100K
Stock (/yr)
$125K
Bonus
$0
År i selskapet
0 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Shiftsmart?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Ofte stilte spørsmål

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Programvareutvikler di Shiftsmart in United States mencapai total kompensasi tahunan $375,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Shiftsmart untuk posisi Programvareutvikler in United States adalah $175,000.

