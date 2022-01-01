Shield AI Lønninger

Selskapskatalog
Shield AIs lønn varierer fra $100,000 i total kompensasjon per år for en Maskinvareingeniør på laveste nivå til $391,950 for en Forretningsoperasjonsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Shield AI. Sist oppdatert: 10/14/2025

$160K

Programvareutvikler
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Maskinvareingeniør
Median $100K
Programvareutviklingsleder
Median $289K

Romfartsingeniør
$166K
Forretningsoperasjonsleder
$392K
Forretningsutvikling
$130K
Dataforsker
$382K
Maskiningeniør
$105K
Produktleder
$182K
Rekrutterer
$161K
Teknisk programleder
$182K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Shield AI er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Shield AI er Forretningsoperasjonsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $391,950. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Shield AI er $165,408.

