Shibumi Lønninger

Shibumis lønn varierer fra $85,425 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $298,500 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Shibumi. Sist oppdatert: 11/30/2025

Salg
$299K
Programvareingeniør
$85.4K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Shibumi er Salg at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $298,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Shibumi er $191,963.

