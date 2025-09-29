Selskapskatalog
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

SES Satellites Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos SES Satellites utgjør totalt $111K per year for 9. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $127K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SES Satellitess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
8
Junior Engineer(Inngangsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
9
Engineer
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Vis 4 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos SES Satellites?

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at SES Satellites in United States sits at a yearly total compensation of $194,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SES Satellites for the Programvareutvikler role in United States is $120,000.

