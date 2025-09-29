Selskapskatalog
Servus Credit Union
Servus Credit Union Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Canada hos Servus Credit Union utgjør totalt CA$152K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Servus Credit Unions totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Median Pakke
company icon
Servus Credit Union
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Totalt per år
CA$152K
Nivå
L3
Grunnlønn
CA$132K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$20.3K
År i selskapet
10 År
Års erfaring
13 År
Hva er karrierenivåene hos Servus Credit Union?

CA$226K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Servus Credit Union in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$207,182. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Servus Credit Union for Programvareutvikler rollen in Canada er CA$152,242.

Andre ressurser