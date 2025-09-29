Selskapskatalog
ServiceTitan
Den gjennomsnittlige Totale belønninger totalkompensasjonen in United States hos ServiceTitan varierer fra $179K til $244K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ServiceTitans totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$192K - $231K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$179K$192K$231K$244K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos ServiceTitan er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

El paquete salarial más alto reportado para un Totale belønninger en ServiceTitan in United States está en una compensación total anual de $244,122. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ServiceTitan para el puesto de Totale belønninger in United States es $178,883.

Andre ressurser