ServiceTitan
ServiceTitan Rekrutterer Lønninger

Rekrutterer-mediankompensasjonspakken in United States hos ServiceTitan utgjør totalt $140K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ServiceTitans totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Median Pakke
company icon
ServiceTitan
Technical Recruiter
Los Angeles, CA
Totalt per år
$140K
Nivå
L4
Grunnlønn
$100K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$20K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos ServiceTitan?

$160K

Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos ServiceTitan er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Rekrutterer hos ServiceTitan in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $221,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ServiceTitan for Rekrutterer rollen in United States er $140,000.

Andre ressurser