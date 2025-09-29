Selskapskatalog
ServiceTitan
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Forretningsanalytiker

  • Alle Forretningsanalytiker lønninger

ServiceTitan Forretningsanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Forretningsanalytiker totalkompensasjonen in United States hos ServiceTitan varierer fra $118K til $161K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ServiceTitans totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$127K - $151K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$118K$127K$151K$161K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 2 flere Forretningsanalytiker innrapporteringers hos ServiceTitan for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos ServiceTitan er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Forretningsanalytiker tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsanalytiker hos ServiceTitan in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $161,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ServiceTitan for Forretningsanalytiker rollen in United States er $117,600.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for ServiceTitan

Relaterte selskaper

  • Gigamon
  • SkyKick
  • Involta
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser